Una cura per i coralli a base di “curcumina“

Una nuova cura per i coralli malati e per rallentare il loro sbiancamento e lo stress causato dal cambiamento climatico. Dopo il “cerotto per i coralli“, i ricercatori del MaRHE Center dell’università di Milano-Bicocca e dell’Istituto Italiano di Tecnologia hanno brevettato un nuovo rimedio a base di "curcumina". "Da tempo ci occupiamo di coralli a 360 gradi - ricorda Simone Montano, vicedirettore del MaRHE Center -, stiamo osservando il loro declino inesorabile, ma ci stiamo attivando per il recupero del loro habitat, con la restoration. Ho cercato di introdurre un nuovo approccio utilizzando tecnologie avanzate". In collaborazione con Marco Contardi - ricercatore affiliato del gruppo Smart Materials dell’Istituto Italiano di Tecnologia, al lavoro nel dipartimento di Scienze dell’Ambiente di Bicocca - si sono focalizzati per la primissima volta sulla somministrazione subacquea di molecole attive. "Alla base del fenomeno dello sbiancamento c’è uno stress ossidativo - spiega Montano -, da qui l’idea di trovare una molecola antiossidante e un materiale che la potesse rilasciare in maniera controllata e che fosse biodegradabile e biocompatibile". La soluzione è stata trovata nella curcumina, principio attivo della curcuma, spezia nota per le sue proprietà da migliaia di anni. L’iter è durato un paio d’anni con il coinvolgimento dell’Acquario di Genova: il materiale è stato sperimentato in un sistema di vasche controllate, a diverse temperature (fino a 33 gradi), su coralli della specie Stylophora pistillata, avvolti dalla curcurmina o meno. Ed è stata dimostrata l’efficacia: blocca lo sbiancamento.Si.Ba.