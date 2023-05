Una corona per ricordare i morti d’amianto

Come ogni anno, il Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio ha organizzato alla lapide di via Carducci un presidio per ricordare i morti sul lavoro e i morti di amianto, "che noi chiamiamo morti in nome del profitto", ha ricordato Daniela Trollio. "Ci troviamo qui all’indomani della tragedia di Pioltello, l’ultima di una lunga serie: ogni anno abbiamo 1.500 morti sul lavoro e non si contano gli infortuni. Non possiamo nominarli tutti oggi, ma possiamo ricordare i nostri primi scomparsi". Dal bredino Giambattista Tagarelli, fondatore del comitato sestese con Michele Michelino, a Giuseppe Gobbo, Salvatore Riggi, Bruno Bonaventura, Generoso Coppola, Michele Pinalorusso, il partigiano e deportato Ettore Zilli e il professore di medicina Giancarlo Ugazio.

La.La.