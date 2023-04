Un viaggio clandestino per sparire da Milano Arrestato un “passeur“ con tre migranti

Alla polizia ha rivelato che, per quel viaggio clandestino, la paga sarebbe stata di 450 euro. Soldi che avrebbe ricevuto una volta arrivato a destinazione, in Germania, trasportando tre passeggeri siriani che nella sua auto avrebbero dovuto essere “invisibili“. Ma così non è stato. Il passeur, il cui compito era "far sparire quei tre uomini dall’Italia", ventottenne nato in Liberia ma domiciliato in Germania, è stato arrestato lunedì pomeriggio con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. È stato sorpreso poco prima delle 15 in via Livio Cambi, a due passi dalla stazione di Lampugnano, alla periferia nord ovest della città, da una Volante che ha incrociato quell’auto con targa straniera e con quattro persone a bordo. Il ventottenne alla guida e, sui sedili, i suoi tre “clienti”: un ventiduenne, un ventenne e un ventitreenne, tutti sbarcati a metà aprile in Sicilia dopo aver attraversato il Meditarreano su un barcone. I tre, interpellati, alla fine hanno raccontato ai poliziotti di aver pagato 1.400 euro per riuscire ad allontanarsi da Milano senza avere i documenti in regola, per andare in Germania dove presumibilmente li aspettano alcuni familiari. Addosso al conducente, gli agenti hanno trovato 270 euro in contanti e alcune PostePay. Anche il ventottenne, messo alle strette, ha confessato, dicendo che a destinazione avrebbe ricevuto 450 euro, però non ha rivelato da chi avrebbe intascato quel denaro. Quanto al denaro che aveva già addosso, ha detto di aver preso quei soldi da qualcuno che neanche conosce davvero.

Non è il primo caso: lo scorso gennaio i carabinieri avevano fermato altri due passeur su un furgone, sul quale viaggiavano nascosti dieci migranti.

M.V.