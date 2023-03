Un ulivo ricorderà Libero Grassi

A Libero Grassi, l’imprenditore ucciso dalla mafia il 29 agosto 1991, sarà intitolato un ulivo nel "Giardino dei Giusti", in un’area del "Parco dell’Acqua" di Edison. La cerimonia è prevista per domani alle 15.30, in occasione della "Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie", che il Comune di Cormano ha voluto ricordare in città con una serie di eventi sul territorio e sui canali social istituzionali. Per le strade, per esempio, sono stati affissi cartelli raffiguranti le tante vittime innocenti di mafia, con i loro nomi e le loro storie di vita. Sul web, invece, tutte queste storie sono state raccolte in un video: e in un altro video si può riascoltare l’intervento dello stesso Grassi alla trasmissione televisiva "Samarcanda" dell’11 aprile 1991, vale a dire pochi mesi prima di essere ucciso. Le sue parole restano nella storia: "Io non sono pazzo a denunciare. Io non pago perché non voglio dividere le mie scelte coi mafiosi. È una questione di dignità". La targa commemorativa per Libero Grassi è stata donata da Legambiente. Martedì 21, dalle 9, il Comune di Cormano parteciperà con il Gonfalone al corteo nazionale, che partirà da Porta Venezia, a Milano.

Giuseppe Nava