Un superchef all’Olmo "Dovete studiare molto Lavorate con passione viaggiate e assaggiate"

di Roberta Rampini

"Con il nostro progetto Cook the Mountain siamo riusciti a dimostrare alle giovani generazioni che rispettando la natura intorno a noi si può arrivare alle tre stelle Michelin". Ed è proprio di questo che Norbert Niederkofler, chef tristellato del ristorante St. Hubertus del Rosa Alpina di San Cassiano, ha parlato ieri agli studenti dell’istituto alberghiero Olmo di Cornaredo. Nell’ambito del progetto “Maestro all’Olmo” ideato dallo chef Davide Oldani, mentore della scuola, due Stelle Michelin e Stella Verde Michelin per la sostenibilità, Niederkofler è salito in cattedra per raccontare il suo percorso personale, dalla scuola alberghiera in Germania, al lavoro nelle cucine di ristoranti a Londra, Zurigo, Milano, per poi approdare da Eckart Witzigmann a Monaco, un grande chef, suo mentore da sempre. Poi dal 1994 al Rosa Alpina dove Niederkofler ha reso famoso il St. Hubertus con una cucina locale che usa solo ingredienti dell’arco alpino e stagionali, che rispecchiano il carattere e la storia dei paesi montani. "Dobbiamo cambiare il modo di pensare. Noi abbiamo dovuto imparare che in cucina siamo al numero tre. Senza natura e senza fornitori, noi non facciamo niente. Dobbiamo mettere al primo posto la natura, i produttori e poi arriviamo noi chef. Il nostro è il più bel mestiere del mondo, se lo fate con passione, rispettando quello che vi circonda, amando la cucina italiana, vedrete che non è un peso", racconta lo chef. Il cammino per arrivare alle tre stelle Michelin, come nasce un piatto, i suoi progetti per il futuro, ora che il Rosa Alpina è chiuso per due anni per lavori di ristrutturazione, "voglio diventare mentore per dare la possibilità ai giovani di imparare a fare bene questo lavoro, per mettere a disposizione la mia idea di cucina etica e sostenibile".

E infine una sorta di decalogo con consigli ai ragazzi e alle ragazze che studiano per diventare chef, "dovete avere una formazione classica, quindi studiate molto, ascoltate quello che dicono i vostri professori poi, quando sarete in cucina, vedrete che vi servirà. Rimanete curiosi, andate all’estero, scoprite le cucine degli altri Paese, assaggiate, parlate con le persone. Perché è vero che oggi potete trovare tutte ricette sullo smarthphone, ma quello non vi basta. Ogni giorno dovete imparare cose nuove. Poi tornare a casa vostra e fate tesoro di tutto quello che avete imparato e siate orgogliosi della cucina italiana".