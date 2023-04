Un sito e tanti video per non dimenticare

Dopo la medaglia d’argento al valore civile per la Resistenza, sul Naviglio torna "Memoria Rinnovabile", il sito-libro di storia aperto al contributo di tutti, studenti, associazioni, singoli e gruppi, che racconta la Liberazione dei cernuschesi e della Martesana. Pezzo forte, i video, per avvicinare i giovani a quel che accadde, fra i contributi quello di Moni Ovadia. Dedicato al ricordo dello storico Giorgio Perego che con Anpi e il Comune ha costruito l’archivio di casa dopo anni di studi, lo spazio web diventerà un percorso con 16 cartelli e Q-code nei luoghi partigiani sparsi per la città. "Quello di Perego è stato un insostituibile lavoro non solo per non dimenticare, ma anche per testimoniare, educare, costruire insieme - dice il sindaco Ermanno Zacchetti -. Il sito è più di un archivio virtuale in cui conservare e condividere i documenti raccolti in un lungo lasso di tempo, ma è anche lo strumento dove nascono progetti di educazione alla memoria rivolti alla cittadinanza, a partire dalle scuole del territorio". Bar.Cal.