Un sit-in per festeggiare Il comitato pendolari compie sei anni fra assemblee e cortei

di Alessandra Zanardi

Il comitato pendolari di Paullo compie sei anni tra sondaggi, assemblee pubbliche e manifestazioni. Come il sit-in di ieri mattina in via Milano, all’altezza di piazza Libertà, dove una finta pensilina è stata ironicamente usata per chiedere l’installazione di una vera fermata degli autobus al posto di quella attuale, "provvisoria e disagevole perché non consente neppure di ripararsi, in caso di pioggia. Una situazione che si trascina da oltre due anni ed è arrivato il momento di sanare, tanto più che i lavori di riqualificazione del centro storico, che hanno imposto la creazione di quella fermata temporanea, sono ormai finiti". Questo il messaggio che gli attivisti del comitato hanno voluto lanciare a istituzioni e compagnie del trasporto, "perché rendere più funzionale il sistema significa anche partire dal basso, dalla sistemazione e messa in sicurezza delle fermate". Il comitato locale dei pendolari è nato nell’estate del 2017, quando, sull’onda di alcuni tagli economici al settore del trasporto pubblico, sono state soppresse le corse festive degli autobus nei comuni della Paullese, da Peschiera Borromeo a Zelo Buon Persico. È stato anche grazie alla mobilitazione del sodalizio, se l’anno successivo il servizio è stato ripristinato. "Ora la scommessa da vincere è potenziare i passaggi di questi stessi bus festivi - dice Giancarla Rosa, fra i rappresentanti del comitato -: dopo una determinata ora non ci sono più pullman e l’unica alternativa è il taxi". Poi c’è il tema delle corse scolastiche, che ogni anno tra settembre e ottobre, in concomitanza col ritorno sui banchi, fanno registrare pesanti défaillances a discapito degli studenti del Sud-Est Milanese iscritti negli istituti superiori di Crema e Lodi. "L’anno scorso i disagi maggiori si sono registrati sulle tratte da e per Lodi - ricorda Rosa -, perciò abbiamo scritto al gestore, Star Mobility, per chiedere da subito un incontro, in vista del nuovo anno. Torneremo a sollecitare". Tra le richieste del comitato c’è anche quella di presidiare maggiormente la stazione degli autobus di San Donato, in corrispondenza del terminal della M3, per garantire più sicurezza ai viaggiatori negli orari tardo pomeridiani e serali.