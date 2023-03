Un "premio per il verde" alla città

Basiglio premiata come "Città per il verde". Nei giorni scorsi il vicesindaco e assessore all’Ambiente Daniela Gironi (nella foto) ha ritirato il riconoscimento "Città per il verde", consegnato da Sabrina Diamanti del Consiglio nazionale Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali. Il premio "Città per il verde" è stato ottenuto per il nuovo giardino di 3.220 mq della Casa della danza e della musica, riaperta sabato scorso dopo una serie di interventi strutturali importanti, restituendo così ai basigliesi un edificio di pregio che potrà promuovere arte, musica, danza e molto altro. "Basiglio è una realtà immersa nel verde - evidenzia il sindaco Lidia Reale - e questo premio ci rende orgogliosi perché è un ulteriore riconoscimento dello sforzo che facciamo ogni giorno per accrescere la qualità ambientale, ma anche sociale ed economica del nostro territorio. Con un’attenzione sia al presente, garantendo la manutenzione costante delle aree e degli edifici pubblici, sia al futuro, con progetti innovativi come la nuova caserma dei carabinieri e ARIA, un polo socio sanitario che sorgerà in via Salvo d’Acquisto". "Per rispondere alle criticità del cambiamento climatico e per creare armonia sia con l’edificio che con l’ambiente circostante - precisa l’assessore all’Ambiente - sono state selezionate per il giardino essenze arboree resistenti al riscaldamento globale e a periodi di siccità prolungata, al fine di ottenere la miglior soluzione a lungo termine, con una bassa manutenzione".

Mas.Sag.