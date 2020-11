La prima media che era stata messa in isolamento precauzionale lunedì sera è rientrata a scuola con la didattica in presenza. Lo ha deciso Ats dopo aver concluso l’indagine epidemiologica legata al caso di covid emerso durante la celebrazione della cresima lo scorso sabato.

"Gli accertamenti effettuati da Ats hanno infatti evidenziato che, durante la cresima di sabato pomeriggio, non si sono verificati contatti stretti e che tutti i protocolli sono stati rispettati - fanno sapere dal Comune di Arconate -. Rimane invece in isolamento la prima media in cui si è verificato il caso di positivitàal Sars-cov2". Per quel che riguarda gli eventuali profili di responsabilità penale che potrebbero scaturire da quanto accaduto, la vicenda è al vaglio della polizia locale, che si sta in questi giorni occupando proprio di compiere le necessarie verifiche e controllare se vi siano state responsabilità particolari in quello che è successo.

Ch. S.