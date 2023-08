Un patto anti-mazzette Comune e Guardia di finanza vigilano sui fondi del Pnrr

di Barbara Calderola

Il generale e la sindaca firmano l’accordo anti-furbetti dei fondi del Pnrr. La Guardia di finanza vigilerà sull’uso delle risorse europee che Gorgonzola impiegherà per realizzare opere pubbliche. Ieri, Francesco Mazzotta, comandante provinciale delle fiamme gialle, e Ilaria Scaccabarozzi hanno sottoscritto l’intesa. Un patto di collaborazione basato soprattutto "sullo scambio di informazioni", il Comune potrà chiedere l’aiuto dei militari se qualche dossier dovesse essere in odore di infiltrazioni, di mazzette, o di espedienti truffaldini. I partner hanno stretto un rapporto che c’è già, al quale ora aggiungono la tutela dei soldi del Piano di ripresa e resilienza. L’obiettivo? È che le risorse vengano utilizzate esattamente come previsto, senza deviare, o finire in tasca a qualcuno. "Il Pnrr è una formidabile occasione di rilancio del Paese e non può essere sprecata – dice il generale – per questo abbiamo creato un presidio di legalità agile ed efficace in grado di prevenire e contrastare condotte illecite, lesive dell’interesse pubblico. L’accordo con Gorgonzola ha lo scopo di valorizzare ogni elemento di conoscenza disponibile e di permettere quindi ai reparti operativi del Corpo di far affidamento su input qualificati che garantiranno celerità negli interventi". "Questo protocollo – sottolinea la sindaca – si inserisce in una più ampia sinergia con la Guardia di finanza che rafforza il sistema della prevenzione". Lo scopo è proprio quello di scoraggiare i reati "e non di intervenire solo quando siano già consumati", aggiunge il vicesindaco Nicola Basile. "Il primo progetto finanziato dal Pnnr che abbiamo in cantiere è la digitalizzazione: 200mila euro per il passaggio online della macchina burocratica". Nel dettaglio, il Comune si impegna per il prossimo triennio a mettere a disposizione dei finanzieri dati e informazioni utili a evitare frodi. "Il patto – chiarisce Mazzotta – evidenzia il ruolo centrale della Guardia di finanza nella tutela dei soldi in arrivo da Bruxelles". Se l’Amministrazione avrà sentore che qualcosa non va, potrà contare sulla corsia preferenziale aperta ieri. Le verifiche saranno immediate, "così potremo tutelare gli interessi della collettività e cioè che gli interventi siano realizzati per il bene di tutti - chiarisce Scaccabarozzi -. L’accordo è una forte collaborazione contro gli illeciti, a garanzia della legalità che è l’unica strada da percorrere a protezione di tutti, cittadini e imprese".