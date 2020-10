Un’opera d’arte in attesa di riabbracciare di persona il raffigurato, cioè Patrick Zaki, lo studente e attivista detenuto nelle cercare egiziane. Ieri mattina in piazza della Scala si è svolta la posa dell’opera “Ritratto di parole dedicato a Patrick Zaki” sulla facciata di Palazzo Marino. L’opera è stata realizzata da Francesca Grosso. All’appuntamento erano presenti il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé, il capogruppo del Pd Filippo Barberis e gli esponenti dell’associazione InOltre-Alternativa Progressista.

"Queste iniziative – sottolinea Bertolè – dicono che noi non dimentichiamo e che vogliamo tenere alta l’attenzione sulla vicenda di questo ragazzo, studente a Bologna, detenuto da sette mesi senza processo in carcerazione preventiva e in attesa di un’udienza che viene sistematicamente rinviata. Oggi anche dalla nostra città arriva forte la richiesta di liberare Patrick Zaki". Il Consiglio comunale si era espresso nella seduta dello scorso 6 luglio approvando un ordine del giorno che chiedeva la oncessione della cittadinanza onoraria a Zaki.