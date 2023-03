Un mese di attività: fisioterapia, yoga, zumba e alimentazione

Consulenze di fisioterapia, ma anche sessioni gratuite di yoga e zumba, conferenze sull’alimentazione consapevole e a chiudere una camminata "pink": torna, in occasione dell’8 marzo, la tradizionale rassegna "Il tempo delle donne", promossa a Gorgonzola nell’ambito delle attività sulle pari opportunità. Si parte domani, si termina il 25: "Anche in questa edizione – così la vicesindaca Ilaria Scaccabarozzi – diamo spazio a temi reali e concreti, per offrire, grazie al contributo di professionisti della salute e dello sport, occasioni per ritagliarsi tempo per sé". Si terranno dal 6 al 10 marzo, al poliambulatorio medico e fisioterapico You care, le consulenze fisioterapiche, incentrate su problematiche muscolo scheletriche o pelvico perineali legate al parto. Per appuntamenti occorre chiamare lo 02-95305516, le sedute sono gratuite. Gratuite su prenotazione anche le attività al centro sportivo Seven Infinity: Zumba class, martedì 7 e giovedì 9 marzo alle 9,30, nuoto libero con ingresso omaggio l’8 marzo in mattinata, acquagym, domenica 12 marzo e yoga class, sempre domenica. Le lezioni si possono prenotare al sito www.seveninfinity.it Si terrà mercoledì 15 alle 21 in sala consiliare la conferenza I falsi miti sull’alimentazione con la specialista dietologa Mara Caloni. Sabato 25, dalle 9 alle 11,30, da Largo Olimpia a piazza Italia, torna la Pink Run, camminata per la prevenzione, promossa con Asd Olimpia a sostegno della Fondazione Ieo Monzino. Le iscrizioni si raccolgono il 18, 22 e 23 marzo all’Oratorio San Luigi o all’ingresso del palazzetto Seven Infinity.

Monica Autunno