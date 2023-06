Un lavoro per le vittime di violenza Rozzano firma l’intesa con AfolMet

Sono otto i codici rossi sui quali sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Rozzano nel 2022, ma restano ancora troppe le vittime di violenza che non trovano il coraggio di denunciare oppure che non hanno la possibilità di farlo, A volte la paura che assale una vittima di violenza è quella sul futuro dei figli, oppure su come mantenere se stesse e i figli, pagare un affitto di casa e arrivare a fine mese. Per questo l’amministrazione comunale, insieme ad altri sei Comuni capofila delle reti antiviolenza, ha firmato un accordo operativo con la Città Metropolitana di Milano, Ats e AfolMet per tutelare le donne vittime di violenza e aiutarle a reinserirsi nel mondo del lavoro. "Trovare lavoro è un passo fondamentale per l’autonomia delle donne che decidono di fuoriuscire da una storia di violenza e che spesso si scontrano con diversi pregiudizi – dichiara il sindaco Gianni Ferretti –. In casi come questi è doveroso da parte delle istituzioni tutelarle e supportarle anche nell’inserimento nel mondo lavorativo. Significa accompagnarle verso la loro libertà economica e dare una nuova prospettiva di vita e di speranza per se stesse e per i loro figli. Grazie a questo accordo potremo supportarle in un percorso di recupero esistenziale e di autostima – aggiunge il sindaco – che riflette sia le aspirazioni professionali della donna sia la spendibilità sul mercato del lavoro attuale". L’intento del nuovo protocollo operativo è quella di sviluppare collaborazioni e sinergie tra i soggetti in prima linea che si occupano a vario titolo di politiche sociali, dal lavoro al welfare, alla salute e all’istruzione coinvolgendo i centri antiviolenza, gli operatori dei centri per l’impiego e gli enti di formazione professionale. "Molte donne che si rivolgono alla rete antiviolenza territoriale provengono da particolari situazioni di isolamento, non hanno mai lavorato o non hanno una storia lavorativa documentata e documentabile con titoli di studio – spiega Cristina Perazzolo, vicesindaco e assessore alle Politiche sociali –. La firma di questo protocollo è la testimonianza dell’attenzione che gli enti pubblici hanno sulla tematica della violenza contro le donne e rappresenta una risposta concreta per aiutare le vittime maltrattate, definendo piani individuali di empowerment socio economico per il rilancio della loro indipendenza in ambito lavorativo e sociale". Massimiliano Saggese