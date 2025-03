"Un labirinto. Si cerca la svolta ma non è così"

“Giochi e scommesse: il labirinto dell’azzardo” è il titolo del dossier curato da Filippo Torrigiani (nella foto) con introduzione del cardinal Zuppi, presidente della Cei. "Un’immagine - il labirinto - che riproduce la difficoltà ad orientarsi nella comprensione della sinuosa struttura che propone e disciplina il complesso mondo dei giochi d’azzardo" si legge nelle prime pagine del lavoro portato a termine dal consulente della Cnca. Manca innanzitutto una legge che regola l’azzardo: la disciplina è affidata a sentenze della Corte costituzionale, dispositivi dell’Adm (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), indicazioni degli enti locali. Il risultato è che dal 2004 al 2023, a livello nazionale, la raccolta del settore è stata di 1.617 miliardi di euro, quanto il Pil italiano del 2021. "Purtroppo, soprattutto in questa fase così difficile, il ricorso ai giochi continua a rappresentare il modo col quale tanti credono di poter cambiare la propria vita ma in realtà, fatte salve rarissime eccezioni, il sistema è congeniato per redistribuire micro-vincite e soprattutto per accresce i guadagni dei concessionari del gioco" spiega il dossier. Si gioca a ogni età, ma preoccupano i minori tra i quali "cresce la dipendenza" si legge nel documento conclusivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Aumentano i “conti gioco“ attivi: dai 9.651.403 del 2019 a 15.207.386 del 2023 (+15,8%). Le lotterie istantanee (“gratta e vinci“) hanno raggiunto il record di 69 al secondo nel primo semestre del 2024.