Un FuoriPertini nel quartiere Cornaggia

Il quartiere Cornaggia ha il suo Fuori Pertini. A dare ospitalità alla cultura è il Circolo Amis che, con i suoi volontari e il supporto degli operatori della biblioteca civica, renderà operativo il punto prestito distaccato. Saranno a disposizione dei cittadini volumi, film e musica, con la possibilità di collegarsi all’intera rete del consorzio bibliotecario e alla vasta offerta di materiali gratuiti. Il punto decentrato di via Cornaggia 37 sarà attivo ogni martedì dalle 15,30 alle 18 ed è il secondo che è stato aperto al di fuori del polo del centro storico, dopo quello alla Crocetta. Ieri pomeriggio, nel centro culturale Il Pertini, è stata anche inaugurata dal sindaco Giacomo Ghilardi e dall’assessore alla Cultura Daniela Maggi un’area dedicata alle presentazioni degli autori: si tratta di uno spazio, già riservato alla lettura di giornali e riviste, che dalla fine della pandemia ha iniziato a essere utilizzato per gli incontri con gli scrittori e gli esperti, distinguendosi come un ambiente confortevole e informale. Cinisello è stata riconosciuta come Città che legge per il biennio 20222023 dal Centro per il libro e la lettura, un istituto autonomo del ministero della Cultura. La.La.