Un corteo rosa sfila contro il tumore al seno

Ottobre, mese dedicato alla sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno. Per questo le strade di Cormano, Cusano e Paderno sono state attraversate da un corteo rosa, la passeggiata di 5 chilometri organizzata dall’associazione Amiche per mano. "Per Paderno si è trattato della settima edizione, per noi e Cormano è stata la prima volta - spiega il sindaco Valeria Lesma -. Sono state effettuate 52 visite nella sede della Croce Rossa. Prevenzione, cura, sostegno psicologico alle donne malate di tumore al seno e alle loro famiglie: insieme ce la possiamo fare". Con l’obiettivo di fare sensibilizzazione e informazione per creare una cittadinanza consapevole che supporti le donne che convivono con la malattia, l’ufficio del sindaco Ezio Casati, che affaccia su piazza della Resistenza, è rimasto illuminato di rosa fucsia.La.La.