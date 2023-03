Un cestino contro la fiancata In mille pezzi un vetro del 15: due passeggere all’ospedale

Il tram che riparte dalla fermata e arresta la marcia al semaforo in attesa del verde. Un ragazzo che pretende di salire comunque e che all’improvviso solleva la copertura di un cestone per la spazzatura e lo scaraventa contro un vetro della fiancata laterale. Lo squarcio nel finestrino e le schegge che colpiscono due passeggere, ferendole in maniera per fortuna non grave. La sequenza choc è andata in scena qualche minuto dopo la mezzanotte di ieri in viale Tibaldi, a due passi dalla sede del Municipio 5. Stando a quanto ricostruito finora, tutto avviene nel giro di pochi secondi: un ragazzo, che fa parte di un gruppo di altri coetanei descritti da alcuni testimoni come probabilmente di origine nordafricana, cerca di prendere il tram 15 all’incrocio con via Pezzotti, nonostante non sia più possibile per motivi di sicurezza perché il mezzo ha già superato la banchina con la pensilina ed è fermo solo perché ha il semaforo rosso.

A tentativo fallito, il giovane (dovrebbe avere meno di 20 anni) inizia a prendere a pugni la carrozzeria del mezzo pubblico, infuriato col conducente. Poi si avvicina a un cestone dei rifiuti, ne solleva la parte superiore e la scaglia contro il 15, mandando in mille pezzi la porta centrale. A farne le spese sono una trentanovenne e una quarantaduenne: soccorse dai sanitari di Areu per tagli superficiali, verranno trasportate in condizioni non preoccupanti al Policlinico. Poco dopo, arrivano in via Pezzotti anche gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura per ricostruire quanto accaduto e avviare le ricerche del vandalo in fuga. "Io ero lì a due metri – ha raccontato su Facebook un passeggero –. Se avesse rotto il vetro solo venti centimetri più a destra, avrebbe preso un signore in faccia con il pezzo di ferro".

Nicola Palma