Un carrello attrezzato per ogni emergenza

È stato consegnato nei giorni scorsi il carrello multifunzionale per le emergenze acquistato dal Comune di Pregnana insieme al Comune di Vanzago. Il carrello è costato 40mila euro, per il 90% finanziati da Regione Lombardia e la parte rimanente dai due Comuni. "Questo nuovo acquisto, realizzato grazie alla capacità di collaborare tra enti e di intercettare finanziamenti da parte del Comune, rende la protezione civile e gli uffici comunali più efficaci nel caso debbano intervenire per emergenze sul territorio – dichiara il sindaco, Angelo Bosani –. Insieme al comando della polizia locale stiamo lavorando per aggiornare il piano di protezione civile, per dotarci anche di protocolli organizzativi e operativi più efficaci e aggiornati. Contiamo di completare questo lavoro e di approvare il piano nel corso del 2023. La cura e la protezione della comunità passano anche attraverso la cura e la protezione del territorio". Il carrello è di proprietà del Comune di Pregnana e verrà dato in comodato d’uso alla protezione civile attraverso la sottoscrizione di una convenzione. I volontari della protezione civile, in caso di emergenze, svolgono un ruolo davvero importante collaborando con la polizia locale e gli uffici comunali. Ora questo carrello consentirà loro di rispondere in modo ancora più rapido in tutte le situazioni. Il carrello infatti è dotato di un gruppo elettrogeno con torre faro di altezza fino a 6 metri, che consente di illuminare fino a 5mila metri quadrati; di una moderna elettropompa con portata di quasi 3mila litri al minuto, e di 8 manichette da 25 metri, con autonomia di 10 ore alla massima potenza, un compressore ad aria, il tutto montato su un carrello stradale che può arrivare ovunque.

Roberta Rampini