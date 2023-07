Un buco nell’acqua La piscina torna al Comune Già spesi cinquantamila euro

di Laura Lana

Doveva essere già pronta. Invece, non solo è rimasta chiusa, ma la gestione è tornata anche al Comune che, in neanche tre mesi, ha già speso quasi 50mila euro di consulenze. A maggio, infatti, la società H2O aveva ottenuto – con il voto della maggioranza del consiglio comunale - di sgravarsi dalla ristrutturazione della piscina di via Marzabotto, mantenendo solo la De Gregorio, nonostante la gara d’appalto fosse stata aggiudicata 4 anni fa su un unico pacchetto per la durata di 35 anni. Tutta colpa dei costi lievitati per l’impianto di via Saint Denis, riaperto invece al pubblico e ormai alla sua seconda stagione. L’amministrazione, dopo aver restituito all’operatore 148mila euro, ha così ripreso in mano la Olimpia dismessa (che avrebbe già dovuto essere inaugurata) per riqualificarla direttamente con risorse pubbliche. "La piscina tornerà in carico a noi: metteremo a bilancio 2 milioni e il resto auspichiamo che lo coprirà la Regione, con cui ci stiamo già muovendo – aveva spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Loredana Paterna -. Del resto, H2O si è trovata aumenti di costi con danni imprevedibili. Stralciando dalla concessione l’Olimpia, la società resta in piedi. Ora il progetto di restyling va verificato con il prezzario attuale e va riavviata la progettazione". Solo per la piscina coperta di via Marzabotto gli interventi di restyling erano stati inizialmente valutati dal privato per una cifra di 2,7 milioni di euro, anche se i rincari dei mesi scorsi avevano fatto lievitare la stima a 3,9 milioni per la conclusione e gestione dell’opera. I conti sono, però, da rifare con i tariffari aggiornati. Così, l’Amministrazione ha affidato a uno studio esterno un incarico di progettazione esecutiva edile e strutturale dei lavori riaprire la Olimpia, con una spesa di 49.483,20 euro. "Occorre eseguire questi provvedimenti comunali attraverso l’elaborazione del progetto esecutivo da sottoporre a Regione Lombardia al fine di promuoverne l’adesione regionale e da essa il cofinanziamento dell’opera", si legge nel documento firmato dal dirigente del settore tecnico Paolo Margutti. Difficile, infatti, che la piscina di Cascina Gatti torni in funzione senza il contributo economico del Pirellone.