Un anno di lavoro per i T-red 4mila passaggi col rosso

Nel 2022, i due T-red posizionati dal Comune rispettivamente sulla Paullese, all’altezza di via Moro, e sulla via Emilia, all’altezza di via Parri, hanno registrato in totale 4.236 passaggi col rosso. È questo il bilancio dei dispositivi che, installati in zone scelte per gli elevati livelli di traffico, puntano a scoraggiare il mancato rispetto del semaforo rosso, un’infrazione al codice della strada che è tra le più pericolose, suscettibile di provocare incidenti anche molto gravi. Le sanzioni emesse attraverso i T-red rientrano nel bilancio delle attività svolte nel 2022 dalla polizia locale di San Donato, che nel complesso ha rilevato 30.656 infrazioni al codice della strada, delle quali 18.627 per divieto di sosta. Tra le contestazioni relative alla viabilità figurano anche 192 accertamenti di mancata revisione e 102 per assenza di copertura assicurativa.

I ghisa locali hanno effettuato, nell’arco dell’anno, mille giri di pattuglia per le strade della città, per un totale di 65.848 chilometri percorsi e 11.412 ore di servizio garantite dagli agenti. Gli incidenti rilevati sono stati 126, tra i quali un mortale e 62 con feriti. Fra le irregolarità amministrative, 387 in totale, ci sono anche 9 sanzioni per abbandono abusivo di rifiuti.

Nel 2022 lo staff della polizia locale, composto da 22 persone compreso il comandante Ferdinando Longobardo, ha lavorato anche al potenziamento degli strumenti per un controllo più capillare del territorio. Nel corso dell’anno sono state installate 19 nuove telecamere e ne sono state sostituite 15 obsolete. Grazie a un finanziamento regionale sono state acquistate, tra l’altro, anche due moto e 15 radio a uso del comando di San Donato Milanese.

Alessandra Zanardi