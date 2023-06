Un anno da sindaco di Pierluigi Costanzo, "Entusiasmo, lavoro duro e grandi soddisfazioni"

di Massimiliano Saggese

Un anno da sindaco di Pierluigi Costanzo.

Esattamente un anno fa veniva eletto primo cittadino di Pieve Emanuele. Come ha vissuto questo anno?

"Un anno di duro lavoro ma anche di grandi soddisfazioni. Ringrazio tutte quelle persone che con il loro contributo e sostegno hanno reso possibile tutto questo. Ogni evento e ogni confronto, ogni stretta di mano, ogni chiacchierata: tutto ha contribuito a definire questo anno intenso e bellissimo in cui tutti insieme abbiamo raggiunto i primi risultati e messo delle ottime basi per il futuro di Pieve Emanuele". Quante sono state le criticità?

"Abbiamo affrontato tante criticità com’è normale che sia nella gestione di un Comune, ma nessun problema è risultato insormontabile: questo certamente grazie alle solide basi della nostra amministrazione e alla collaborazione di tutti. Inoltre ho ereditato una situazione ben avviata e di questo ringrazio Paolo Festa e l’amministrazione precedente".

Cosa ha apprezzato maggiormente?

"Lo straordinario entusiasmo della mia squadra e la voglia di remare tutti nella stessa direzione. Quando parlo di squadra mi riferisco anche a tutte quelle forze positive presenti sul territorio, le associazioni per prime, a tutti quei cittadini che hanno voluto darmi consigli o critiche costruttive, si cresce insieme e io faccio tesoro di ogni contributo".

Il programma elettorale è rimasto in qualche modo sulla carta?

"No. Avevamo detto di avere le idee chiare e lo abbiamo dimostrato sin da subito realizzando progetti già ben avviati e gettando le basi per un futuro da protagonisti. Tanti i punti del nostro programma già realizzati, ma soprattutto un futuro che cambierà radicalmente in meglio il nostro territorio attraverso un piano delle opere pubbliche di circa 25 milioni che rappresenterà la nostra priorità per i prossimi anni, opere strategiche, riqualificazione di scuole e patrimonio pubblico. Dobbiamo recuperare una visione positiva del posto in cui viviamo, dipende solo da noi. Un primo anno che ho vissuto io per primo con tanto entusiasmo, l’interesse di Pieve Emanuele viene prima di ogni altra cosa. Pieve sarà un paese migliore tra quattro anni, ne sono fermamente convinto".