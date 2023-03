Un altro no allo stadio La vicenda in Consiglio "Ambiente e traffico: prima ci vuole uno studio"

di Massimiliano Saggese

Dopo le polemiche l’amministrazione comunale ribadisce il no allo stadio su territorio assaghese ed è contraria anche all’ipotesi che venga realizzato su territorio di Rozzano. Per il sindaco Lara Carano prima ci vuole uno studio per l’impatto su ambiente e traffico. La vicenda è finita in Consiglio comunale per un’interrogazione presentata al sindaco da Roberto Murolo, capogruppo in consiglio comunale del Movimento 5 Stelle con la quale chiede lumi sullo stadio. "Meglio prevenire - spiega Murolo -. Noi siamo contro l’uso di nuovo suolo e c’è anche il problema della viabilità che già ora è al collasso. Se dovessero fare un nuovo stadio e tutte le costruzioni di contorno cosa può succedere? Prima di tutto però vogliamo vedere un progetto". "In merito al punto trattato in Consiglio comunale avente oggetto "Realizzazione dello Stadio dell’F.C Internazionale", come già espresso più volte, confermiamo che ad oggi non vi è stato nessun contatto tra la dirigenza della società Inter e l’Amministrazione comunale e che l’eventuale area individuata per la realizzazione è di proprietà privata e si trova nel territorio del Comune di Rozzano. Nel caso in cui si concretizzasse la possibilità di realizzazione dello Stadio, il sindaco e gli amministratori si impegnano a tutelare i cittadini relativamente alle eventuali problematiche viabilistiche". A parlare sono il sindaco Lara Carano e l’assessore allo sport Marco La Rosa. Approvato invece l’accordo col Comune di Rozzano e la società Intrafin srl sul parcheggio di interscambio presso la stazione MM Assago-Milanofiori Forum "che prevede la riqualificazione totale del parcheggio adiacente alla partenza pullman della metropolitana sopra citata, intersecando 2 interventi paralleli: il primo legato alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, nel quale si riqualificherà l’intera area parcheggio, il secondo invece, in sinergia con il Comune di Rozzano, prevede la realizzazione di una pensilina sopraelevata di tratto ciclo- pedonale che andrà a inserirsi direttamente nel ponte metallico di accesso alla Metropolitana per poi proseguire in direzione Rozzano e collegarsi alla ciclabile del Naviglio Pavese. Un progetto che consentirà di accedere sia alla Metropolitana sia ai percorsi ciclo-pedonali anche del Naviglio.