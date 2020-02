Milano, 19 febbraio 2020 - I primi tifosi del Valencia sono già arrivati in piazza Duomo per passare la giornata in centro, in attesa della partita di stasera contro l'Atalanta in programma alle 21 a San Siro: si tratta di giovani coppie e piccoli gruppi di ragazzi arrivati alla spicciolata a Milano in giornata. Gli ultrà Yomus, invece, sono già in città da ieri: in serata si sono ritrovati davanti al Baretto, a due passi dal cancello 1 di San Siro, per accendere fumogeni e petardi insieme agli interisti della Curva Nord, ai quali sono legati da un gemellaggio stretto nel 2004.

È proprio questa storica alleanza in chiave anti-bergamasca a preoccupare le forze dell'ordine, che stanno già presidiando in maniera discreta tutti i punti più centrali e frequentati della città (dove vige anche il divieto della Prefettura di vendere alcolici e bevande in lattine e contenitori di vetro); l'attenzione si sposterà nel tardo pomeriggio sull'area attorno al Meazza, dove sono attesi quasi 50mila spettatori.