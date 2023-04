Ultramaratona no-stop: un giorno e una notte per testare la resistenza

Il centro Gaetano Scirea di via Cilea da oggi ospita la gara no stop in 4 competizioni di ultramaratona che calibrano la resistenza dei runners in 4 modi diversi: 24 ore, 100 chilometri, 12 ore e 6 ore. Un giorno e una notte, mettendosi alla prova e affrontando i propri limiti. Il percorso è pianeggiante e si sviluppa per 500 metri dentro al campo sportivo, per poi passare per i restanti 950 metri all’esterno della struttura. Si parte alle 16 e si taglierà l’ultimo traguardo alla stessa ora di domani.