Ucraina, voci dall’inferno Il racconto dei profughi è diventato un libro da portare nelle scuole

di Alessandra Zanardi

"Sos Ucraina. I miei nonni abitano al 13esimo piano di Kerson, vedono file immense di carri armati che vengono a bombardare". Le parole portano la firma di Nicole, mamma ucraina e papà italiano, studentessa di 9 anni della primaria "Salvo D’Acquisto" di San Donato. Accadeva un anno fa. Il suo volantino, distribuito davanti al Comune, è stato la scintilla del libro "Ucraina: grammatica dell’inferno", scritto dal giornalista e influencer sandonatese Filippo Poletti. In 240 pagine è presentata la cronaca di un anno di conflitto, con la testimonianza delle profughe arrivate a Milano dopo il 24 febbraio 2022 e accolte da Progetto Arca. Proprio il giornalista incontra oggi alle 8.45 gli alunni di tre classi quinte della Salvo D’Acquisto, per riflettere sui temi della pace in occasione della festa della donna.

Il libro presenta le conseguenze che la guerra ha avuto sulla vita delle persone: più di 10 milioni sono fuggite di casa. L’Italia ha accolto 145.829 profughi, l’84% donne e bambini. Tra di loro c’è Halyna: "La notizia dell’attacco all’ospedale di Mariupol del 9 marzo 2022 mi ha spinto a lasciare il mio Paese – dice –. Ho pensato che se non c’era pietà per i bambini, che sono il futuro, non ci sarebbe stata neanche per me". Oppure c’è Caterina, che racconta: "Chiudo gli occhi e penso alla mia famiglia, ai miei figli prima di tutto e poi ai miei genitori. Il 24 febbraio 2022 è stato l’inizio della fine".

Presentati in 51 racconti, gli episodi salienti della guerra (dalla strage di Borodyanka a quelle di Bucha, Irpin, Kharkiv, Kramatorsk, Mariupol e Zaporizhzhia) sono commentati da profughe tra i 33 e i 50 anni. "In Ucraina lavoravano – spiega Poletti –. C’è chi faceva l’imprenditrice, chi l’ingegnere, chi la farmacista, chi la biologa, chi l’insegnante di danza, chi la traduttrice, chi la cassiera o la commessa, chi l’addetta alla reception. Il 24 febbraio 2022 hanno perso tutto". A scaldare il cuore dei profughi è stata l’accoglienza ricevuta nel nostro Paese. "Sono scappata passando da Leopoli e poi, tramite la Polonia, sono arrivata in Italia – ricorda Aliona –. Ho sperimentato la corsa alla solidarietà che, quando non hai più nulla, ti porta a sperare in una nuova umanità: un’umanità di vita e non di morte, di pace e non di guerra".