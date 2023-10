Ucciso per traffici di droga. L’indagato sceglie il silenzio. Ma il gip convalida il fermo

Resta in carcere H.H., il marocchino di 32 anni pregiudicato e senza fissa dimora accusato, insieme ad altri complici non ancora individuati, della morte del connazionale Youssef Saadani, 27 anni, raggiunto da colpi di pistola e poi sgozzato la sera del 23 ottobre in via Pisa a Sesto per questioni legate al traffico di droga. H.H. (sulla cui identità viene mantenuto il riserbo perché le indagini sono ancora in corso), stanato dai carabinieri il giorno dopo l’omicidio a Pero dove si era nascosto, è stato interrogato ieri mattina dalla gip del Tribunale di Monza Francesca Bianchetti per l’udienza di convalida del fermo e, alla presenza del difensore, l’avvocata Tiziana Vignoni, si è avvalso della facoltà di non rispondere. "Non abbiamo ancora potuto esaminare completamente gli atti del procedimento, che appare indiziario", dice l’avvocata.

La legale aveva chiesto la scarcerazione dell’indagato da sostituire con una misura meno pesante, ma la giudice ne ha disposto la permanenza in carcere dopo avere convalidato il fermo. Il 32enne, che era in affidamento ai lavori socialmente utili come misura alternativa allo scontare una condanna, è indagato di concorso in omicidio volontario, tentato omicidio e lesioni personali perché sospettato di aver preso parte alla violenta aggressione a colpi di pistola e bastonate che ha portato anche al ferimento di un altro uomo, colpito da un proiettile a un polso, e al pestaggio con una mazza di una terza persona che, come confermato dalla Procura di Monza, faceva parte del gruppo che si è presentato all’appuntamento con l’obiettivo di aggredire la banda ritenuta rivale nei traffici di droga. Una spedizione punitiva alla presenza di una decina di uomini delle due opposte fazioni su cui stanno continuando senza sosta le indagini, coordinate dal pm monzese Alessandro Pepé.