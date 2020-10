È stata confermata in secondo grado la condanna, in abbreviato, a 30 anni di reclusione per Antonio Nunez Martinez, dominicano di 42 anni imputato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L’uomo il 10 giugno 2018 accoltellò a morte per "gelosia", come lui stesso avrebbe confessato, la sua compagna 49enne ecuadoriana Mora Alvarez Alexandra del Rocio. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d’assise d’appello. Secondo le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dal pm Gianluca Prisco, quella sera i due, che si frequentavano da alcuni mesi, erano usciti insieme ed erano andati a ballare al ‘B52’, disco pub in via Pezzotti, in zona Ripamonti a Milano. Dopo una lite causata dalla gelosia dell’uomo, intorno alle 6 del mattino, in strada, fuori dal locale, Martinez trafisse con un coltello da cucina il petto della donna, morta poco dopo all’ospedale San Paolo.

