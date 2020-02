Milano, 12 febbraio 2020 - È caduta all’improvviso sui binari, proprio mentre il tram 9 stava ripartendo dalla fermata di piazza Oberdan angolo viale Piave. Il conducente non ha potuto far nulla per evitare l’impatto, nonostante il mezzo pubblico stesse procedendo a velocità bassissima perché appena riavviato dopo la sosta: l’uomo, un tranviere di 56 anni inevitabilmente sotto choc per il drammatico incidente, è stato indagato per omicidio colposo come atto di garanzia in vista dei prossimi passi dell’inchiesta aperta dal pm Ilaria Perinu (a cominciare dall’autopsia), anche se al momento non sarebbero stati ravvisati profili di responsabilità da parte sua.

A morire l’altra sera alle 23.40, schiacciata sotto il tram, è stata Kim Jung Eun, che avrebbe compiuto 21 anni il 2 marzo: coreana residente a Londra, era a Milano in vacanza e lunedì si era ritrovata con alcune amiche in un locale in zona Buenos Aires. Sulle cause della caduta non c’è chiarezza: oltre all’ipotesi che la ragazza abbia perso l’equilibrio dopo un conato di vomito provocato da qualche bicchiere di troppo, c’è pure quella del gesto volontario, suffragata dalla testimonianza di un passeggero del tram, che ha avuto "la netta sensazione che la giovane si sia buttata di proposito". Ecco la ricostruzione. A un certo punto della serata, Kim e altre due amiche connazionali, una di 23 anni e una di 25, decidono di tornare in albergo e si dirigono verso la pensilina.

Poco dopo arriva il 9 , sul quale però le tre non salgono. All’improvviso, la ventenne si stacca dal resto del gruppetto e si avvicina alla balaustra d’acciaio che delimita su tre lati la piattaforma di cemento; la supera, arrivando all’ultima parte di banchina, oltre la recinzione a protezione dei passeggeri. Il conducente controlla dallo specchietto che gli ingressi siano liberi, chiude le porte e riparte. Ed è in quegli istanti, con un movimento non percepito neppure dalle amiche, che la ragazza finisce sui binari, a pochissimi metri dalla parte anteriore del tram e non lasciando al conducente alcuna possibilità di reazione. La giovane coreana muore sul colpo, serviranno ore ai vigili del fuoco per sollevare il mezzo pubblico e disincastrare il cadavere dalle lamiere. In piazza Oberdan arrivano anche le ambulanze del 118 per soccorrere le persone sotto choc (il conducente e le amiche di Kim), i carabinieri della pattuglia mobile di zona e gli agenti del Radiomobile della polizia locale, incaricati degli accertamenti investigativi. C

’è la pista del malore dovuto a un eccesso di alcol; e c’è pure quella, altamente improbabile, dell’imprudenza di attraversare fuori dalle strisce. E poi c’è la terza ipotesi, la più solida a giudicare dalle parole di Livio C., cuoco di un hotel di piazza Repubblica, che nelle prossime ore verrà ascoltato dai ghisa: l’uomo racconta di essere sceso dal tram per andare a prendere il metrò a Porta Venezia e di aver visto prima le tre che guardavano qualcosa sullo schermo di un cellulare e poi la ventenne che si è staccata dal gruppo piangendo; quindi la camminata verso la balaustra e la discesa sui binari al momento della ripartenza del mezzo pubblico. Di una cosa pare certo il testimone: "La ragazza non è inciampata".