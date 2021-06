Milano, 19 giugno - Ha ucciso il fratello di 47 anni davanti alla madre al culmine di una lite probabilmente scoppiata per motivi economici. L'omicidio, secondo le prime informazioni, è avvenuto alle 3.30 di stanotte in uno stabile di viale Aretusa, in zona San Siro. L'uomo di 43 anni avrebbe colpito il fratello maggiore nel corso di una violenta colluttazione all'interno della loro abitazione; anche lui è rimasto gravemente ferito, tanto da essere a sua volta trasportato in codice rosso al Policlinico.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti delle Volanti, seguiti dai colleghi della Scientifica e della Squadra mobile, che stanno indagando per ricostruire la dinamica e il contesto familiare all'interno del quale è maturato il delitto. Secondo una prima ricostruzione, dietro l'aggressione ci sarebbe una questione di soldi. Il presunto assassino, che risulta pregiudicato come il fratello ucciso, è piantonato in ospedale dalla polizia.