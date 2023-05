Viale Monza, ubriaco al volante sbanda e urta auto in sosta. Poi, aggredisce i carabinieri: denunciato

Milano, 1 maggio 2023 – Notte movimentata tra piazzale Loreto e viale Monza, a Milano: un 48enne italiano è stato denunciato dai Carabinieri di Milano per resistenza a pubblico ufficiale per aver aggredito i militari dopo aver cercato di evitare un controllo.

L'intervento è di ieri, sabato sera, quando in viale Monza alcuni passanti hanno segnalato, ad una pattuglia in servizio perlustrativo, un'auto che stava percorrendo ad alta velocità le vie della zona Loreto, incurante della segnaletica stradale, sbandando e urtando contro diverse vetture in sosta.

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno subito intercettato il mezzo che, alla vista dell'auto dell'Arma, nel tentativo di fuggire ed eludere il controllo, ha tentato un'inversione rimanendo pero' bloccato dallo spartitraffico.

Il conducente ed unico occupante dell'auto, sceso dal mezzo in evidente stato di ubriachezza, ha poi iniziato a minacciare i militari, spintonandoli e tentando di colpirli, venendo pero' poi bloccato in sicurezza anche con l'utilizzo dello spray urticante.

L'uomo, in costante stato di forte agitazione, dopo essere stato accompagnato in caserma, e' stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo ma durante il trasporto a bordo della ambulanza, ha colpito con un calcio al volto una soccorritrice, una 32enne italiana, rimasta lievemente contusa.