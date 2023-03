Ubriaco, sgasa di notte e brucia tre macchine

Un’auto prende fuoco all’improvviso alle 4 di notte dopo che l’uomo al volante, con la mente annebbiata dai fumi dell’alcol, schiaccia l’acceleratore più e più volte senza marcia inserita. E le fiamme fagocitano altre due macchine parcheggiate vicine. Notte movimentata in via Cesana, tra le vie Padova e Palmanova: i vigili del fuoco salvano l’uomo rimasto intrappolato nel veicolo in fiamme, una Ford Focus, poi acccompagnato in codice verde al San Raffaele. La polizia lo ha sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta. È un peruviano di 41 anni, che ora rischia una denuncia se i proprietari delle macchine distrutte presenteranno querela. Stando a quanto emerso, ha continuato a sgasare senza motivo allarmando anche i residenti (diversi si sono affacciati alle finestre, immortalando la scena con i cellulari), finché da una scintilla è scaturito il rogo che ha distrutto oltre alla sua auto pure una Citroen C1 e una Clio.

M.V.