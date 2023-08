Ubriaco aggredisce i carabinieri

di Valentina Tarantino

MILANO

Stava giocando in una sala slot, quando all’improvviso ha dato escandescenza e ha aggredito, senza alcun apparente motivo, un altro avventore. All’arrivo dei carabinieri, si è scagliato anche contro di loro. È stato arrestato martedì sera, intorno alle ore 20 in un locale di via Santa Rita da Cascia, in zona Barona, un cinquantenne italiano con precedenti. Visibilmente alterato e sotto l’effetto di alcol, avrebbe inzialmente ferito al volto un uomo che a sua volta si trovava nella sala slot e, quando sono state allertate forze dell’ordine, ha assalito anche anche i militari. Nel momento in cui hanno tentato di farlo desistere, infatti, lui li ha spintonati. A quel punto, sono scattate le manette e l’uomo, ancora ubriaco, è stato subito arrestato per i reati di lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.

Soltanto alcune ore prima, intorno alle 16, i carabinieri hanno fermato anche un 29enne di nazionalità egiziana che aveva appena rubato un’auto da un’officina in zona Corvetto. All’Alt dei militari, che lo hanno individuato in piazzale Brescia, il giovane si è rifiutato di arrestare la corsa, tentando di eludere i controlli e allontanarsi nella speranza di non dare nell’occhio. Una fuga che, però, non è durata molto. Dopo un breve inseguimento fino alla vicina via Ravizza, infatti, i carabinieri della Radiomobile sono riusciti a bloccarlo. Sottoposto a controlli, l’uomo è risultato essere in possesso di un’auto che era stata portata via da un’officina in via Val Mesolcina. Con precedenti specifici, è stato quindi arrestato dai militari per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.