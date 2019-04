Milano, 29 aprile 2019 - Dal 6 al 9 maggio a Fieramilano andrà in scena l'esposizione biennale dedicata all'agroalimentare, in concomitanza con tre eventi sinergici come Fruit Innovation, Seeds&Chips e la Milano Food City, una sorta di fuori salone dedicato appunto al food. Oltre 2.900 i brand presenti provenienti da 43 Paesi con in testa Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, Portogallo, Grecia, Thailandia, Stati Uniti, Peru', Messico, India, Turchia e Cina. In crescita anche la presenza di collettive internazionali fra cui Bord Bi'a (Irlanda), Xunta de Galicia (Spagna), Inovcluster (Portogallo), Almond Board of California (USA). Ben rappresentato a Tuttofood anche il territorio nazionale con le sue specificita' ed eccellenze del Made in Italy. Importante la presenza delle collettive regionali come Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia e Sicilia e delle territorialita' di Pisa, Arezzo, Avellino, Benevento e Catania oltre ai consorzi come il Distretto della Pesca (Sicilia), il

Distretto della Valtellina, Piacenza Alimentare e Tradizione Italiana.

Nei quattro giorni della manifestazione il palcoscenico di TuttoFood racconterà le tendenze e le dinamiche del mercato dell'agroalimentare aprendosi per la prima volta anche ad un settore di grande interesse da parte degli operatori come quello del vino attraverso Tuttowine, uno spazio realizzato in collaborazione con l'Unione italiana vini. Tra le novità di questa settima edizione è il primo International nut forum dedicato al segmento della produzione di frutta secca. Imprescindibile il tema dell'innovazione tecnologica protagonista di Tuttodigital e della nuova Evolution Plaza, dove saranno affrontati temi come la blockchain applicata al settore agroalimentare e che all'apertura dei lavori vedrà la partecipazione del ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio.



TuttoFood sarà anche partner della Milano food city, il fuorisalone dell'agroalimentare che quest'anno si concentra sul tema della solidarietà. Tra le iniziative c'è il contest Foody, la spesa che fa bene, in collaborazione con Sogemi e il Capac: un gruppo di 30 persone, diviso in tre squadre, sabato 4 maggio sarà guidato da chef e nutrizionisti alla scoperta dei prodotti migliori per una spesa intelligente, che dopo diverrà un goloso pranzo per tutta la propria squadra.