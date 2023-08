Tutti pazzi per le vacanze. E per i saldi

Saldi estivi 2023, i negozianti si ritengono soddisfatti. Molte persone sono partite e hanno deciso di fare acquisti per le vacanze. "Questa estate ho venduto molto nel periodo dei saldi. I miei costumi sono quasi tutti da donna e sono andati a ruba. Sia i due pezzi sia quelli interi, colorati, fantasia, i più classici. Rispetto agli ultimi anni ho notato che le persone avevano proprio voglia di partire e l’hanno fatto, regalandosi anche qualcosa di nuovo. C’è chi ogni anno cambia il costume, forse perché va nello stesso luogo di villeggiatura, forse perché ha una casa per le vacanze o semplicemente perché ha il piacere di regalarsi una coccola in più. Aggiungo che in queste settimane, la vendita di intimo e pigiami si è quasi fermata. Le vendite si sono indirizzate verso i costumi, vestitini e copri costumi", spiega Roberta Lunghi titolare di Intimo Roberta in via Repubblica. C’è chi invece ha provato a rinviare la chiusura estiva, tenendo aperto fino al 10 agosto e ha ottenuto buoni risultati. "Ho deciso di posticipare la chiusura perché vedevo tante persone in giro. Già da luglio i clienti hanno acquistato tanti vestiti e vestitini per le vacanze. Quest’anno sono andati via in tanti, molte più persone rispetto agli scorsi anni, c’è stata proprio la ripresa delle vacanze, magari periodi più brevi ma ripetuti. Ho iniziato a vendere bene da maggio, alcune clienti sono andate in crociera. La forza dei saldi è che le persone, le donne nel mio caso, cercano di comprare più capi spendendo meno. Pantaloni, top, camicie e anche abiti per cerimonie. Sono soddisfatta. Abbiamo invece riaperto da due giorni ma non ci sono persone in giro. Complice sicuramente il gran caldo le persone si chiudono in casa, specie la sera", racconta Mary Grande titolare di Mary Match in via Cavour.

Anche un altro negozio ha tratto benefici nel tenere aperto fino al 9 agosto. "Devo dire che i saldi sono andati molto bene – concorda Alberto Galli di Adg Galli in piazza Martiri della Libertà –. Abbiamo lavorato bene fino al 9 agosto, ultimo giorno di apertura. Le vendite sono state varie, sia femminili che maschili, sono andati diversi capi di abbigliamento, costumi, pantaloni e camicie. Sono partite molte persone quest’anno e hanno pensato di regalarsi qualcosa di nuovo da indossare nei loro soggiorni estivi. Ora riapriremo lunedì già con la collezione autunno inverno".

Davide Falco