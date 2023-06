Tutti “Insieme per la Terra“ "Un futuro di pace e natura"

di Laura Lana

Un abbraccio collettivo si è esteso per decine di metri sul prato della Balossa, nei terreni che sono stati acquistati dal Parco Nord Milano, dove è andato in scena un flashmob per l’ambiente e per la pace, che ha chiuso la 17esima edizione del Festival della Biodiversità. Sull’erba sono stati così posati diversi lenzuoli, che sono stati pitturati dalla comunità del parco, e che hanno composto la scritta "Insieme per la Terra". "Sarà così grande che si vedrà dal satellite, come la muraglia cinese – scherzano il presidente Marzio Marzorati e il direttore Riccardo Gini –. Ci riuniremo attorno a questo slogan e ci sdraieremo con le braccia alzate sui teli per essere immortalati dall’alto. A scattare la foto sarà un drone, ma della pace visto che in questo anno ne abbiamo sentito parlare solo in merito al conflitto in Ucraina e la nostra vuole essere anche una testimonianza per la pace nel mondo".

Una scritta di decine di metri si è posata dove nei prossimi anni saranno restituiti alla comunità verde pubblico, sentieri, piste, un centro polifunzionale per dare nuova anima ai capannoni ex industriali. "Il Parco è di tutti i Comuni che ne fanno parte. Ma Cormano e Novate, in particolare, in questi anni hanno avuto un investimento importante con l’acquisto di questi 15 ettari con un mutuo di quasi 2 milioni". Non è, insomma, un caso se il flashmob ha avuto proprio la Balossa come location.

"Stendere oggi insieme questa tela e disegnare insieme per la Terra per noi vuol dire creare un legame con questo luogo e con i futuri investimenti che faremo", sottolinea Marzorati. Partirà, ad esempio, un progetto di sentieristica molto importante e con i fondi del Pnrr si realizzeranno 3 chilometri che porteranno fino a Ospitaletto di Cormano, "così da completare i percorsi ciclabili con una lunga pista ciclopedonale che darà l’occasione di vedere la grande ampiezza e profondità di questi ettari di parco, che sono stati salvati dall’edificazione e che oggi fanno parte di Parco Nord".

Un luogo tutto da abitare, dal ciliegeto che ospiterà seimila alberi e 25 milioni di fiori, fino alla rifunzionalizzazione dei capannoni con tanto di installazione artistica che sarà posizionata prossimamente in un progetto in collaborazione con Casa Testori. "Al momento lo abbiamo ribattezzato Hangar Balossa. Per ora non è il massimo, ma promettiamo che questa cosa che abbiamo comprato cambierà e la vedremo cambiare assieme".