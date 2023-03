Tutti gli affari di Uss Il messaggio al socio "Via dalla Russia? Diventi un ricercato"

di Nicola Palma 11 marzo 2022, a due settimane dall’invasione dell’Ucraina. Artem Uss scrive al socio Yuri Orekhov: "Questi (Stati Uniti e Ue, ndr) stanno preparando quattro pacchetti di sanzioni. Sembra che ora vi rientrino anche i governatori". Il 30 marzo, altro scambio tra i due. Orekhov chiede a Uss se abbia intenzione di lasciare la Russia. L’altro risponde scherzando: "Vuoi diventare un ricercato internazionale? Sarebbe troppo", ottenendo come replica: "E tu? Lo faresti? Se vuoi, te lo posso organizzare facilmente". Letti oggi, quegli sms fanno riflettere. Sì, perché nel frattempo sia Orekhov che Uss sono diventati due ricercati internazionali: il primo è stato catturato in Germania, il secondo a Malpensa. Con una differenza sostanziale: il quarantenne è fuggito dai domiciliari alle 14.07 del 22 marzo e forse ora si trova già in patria. Il contenuto delle comunicazioni tra i due, acquisito dall’Fbi, è citato nella sentenza della Corte d’Appello che il 27 febbraio ha dato il via libera all’estradizione negli Stati Uniti per due dei quattro capi d’accusa alla base del mandato d’arresto spiccato il 26 settembre 2022 da Washington. Negli atti, viene ricostruita l’indagine che ha portato a imputare a Uss e Orekhov di aver "orchestrato una frode transnazionale...