Tutela dei minori Patto tra distretti socio-sanitari

I due distretti sociosanitari si mettono insieme per condividere percorsi, risorse e buone pratiche per la tutela dei minori. È stato siglato ieri durante la conferenza dei sindaci un atto di intesa interistituzionale per l’integrazione delle prestazioni tra l’Asst Nord Milano e i 6 Comuni del territorio (Sesto, Bresso, Cinisello, Cologno, Cormano e Cusano Milanino). "La firma di questo accordo ha un’importanza oserei dire storica - ha commentato Elisabetta Fabbrini, direttore generale dell’Asst (nella foto con il sindaco Roberto Di Stefano e Barbara Mangiacavalli, direttrice sanitaria Asst). -. Si tratta di uno dei primi risultati sinergici tra i diversi organismi previsti dalla riforma e consente di mettere in rete esperienze e risorse per omogeneizzare i percorsi su un tema tanto complesso quanto delicato come quello della tutela dei minori".

Per arrivare a questo risultato si è partiti dai due protocolli d’intesa già esistenti e datati 2012: uno relativo all’ambito di Sesto e Cologno e l’altro relativo all’ambito di Cinisello, Bresso, Cormano, Cusano e dalle procedure interne dell’azienda ospedaliera.

Nel nuovo documento condiviso si mettono nero su bianco gli ambiti di rispettiva collaborazione tra i servizi sociali dei municipi, i servizi sanitari e sociosanitari per garantire tempestività, massima tutela e accuratezza degli interventi rivolti ai minori che sono soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Visite domiciliari, incontri con la scuola, progetti e azioni per la presa in carico da parte dei Comuni. "Il valore aggiunto consiste nell’aver trovato un terreno comune" - ha sottolineato la dottoressa Fabbrini -. La.La.