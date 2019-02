Milano, 4 febbraio 2019 - Un colpo pianificato nei particolari e con una certa fantasia. Invece di rubare in un negozio di abbigliamento, avevano preferito ordinare la merce, farsela recapitare a domicilio e rapinare il corriere che aveva l’unica colpa di dover fare la consegna. Smascherati dai carabinieri, sono finiti sotto inchiesta a piede libero tre ragazzi: un 21enne e i due complici 15enni tutti residenti in zona piazza Prealpi a Quarto Oggiaro. Oggetto dello sfrenato desiderio del terzetto, tanto da far loro rischiare di finire dentro se le cose fossero girate male, due tute marca Philippe Plein dal valore complessivo di 750 euro che i tre balordi, evidentemente, non avevano alcuna intenzione di pagare.

Così i giovani malviventi hanno aguzzato il loro ingegno e messo a punto i particolari dell’operazione. Hanno ordinato le due tute di lusso online ma con pagamento alla consegna, e quando lo scorso 15 gennaio hanno avuto conferma che il pacco stesse per essere trasportato a domicilio, hanno fatto scattare la trappola. Quando il corriere della GLS, un 27enne ecuadoriano, si è presentato all’indirizzo di consegna, in casa per il ritiro non ha trovato nessuno. Così ha chiamato sul cellulare uno dei destinatari, che spiegandogli di essere dovuto uscire in fretta lo ha pregato di effettuare la consegna ad un indirizzo vicino. Il corriere ha acconsentito a quella deroga non prevista e si è diretto all’altro civico. Ma a quel punto è stato aggredito da uno dei due 15enni che puntandogli una pistola, risultata poi essere ad aria compressa, si è fatto consegnare il pacco con le tute.

Le indagini condotte dai militari della stazione Musocco, partendo dalla lista delle chiamate e delle consegne effettuate dal corriere quel giorno, hanno consentito nel giro di qualche settimana di risalire all’identità dei tre giovani. Due giorni fa, durante le perquisizioni domiciliari delle abitazioni dei tre, sono spuntate le due tute e persino la pistola usata per la rapina.