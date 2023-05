"Turni di 15 ore filate Così non si va avanti"

"Turni impossibili anche di 15 ore e poco personale", infermieri, operatori e ausiliari socio-sanitari della casa di riposo Golgi Redaelli di Vimodrone protestano "per problemi che vanno avanti da mesi senza una soluzione – dice Silvio Sanfilippo della Uil-Fnp –. Dopo gli incontri non è cambiato niente". Da qui la decisione del presidio che si terrà martedì mattina. "Appuntamento ai cancelli della Rsa per dire che la gestione esternalizzata non funziona: un’ottantina di lavoratori dipendono dalla cooperativa ‘In cammino’ di Faenza, la prossima volta, se tutto rimarrà come adesso, andremo a lamentarci direttamente sotto la casa madre". Tre i reparti ceduti alla società, "ma stanno per aprirne altri due – spiega il sindacalista – bisogna evitare il ripetersi di condizioni inaccettabili. Gli operatori sono pochi e non possono fare i salti mortali e invece succede regolarmente. Come il cambio di orari all’ultimo minuto". Già a novembre la direzione dell’istituto in occasione di un’altra ondata di manifestazioni aveva chiarito che si tratta "di un appalto genuino", così la legge definisce "una commessa interamente gestita da chi se la aggiudica" e toglie voce in capitolo al committente. Qui sta il punto per Sanfilippo: "Sotto accusa è la stessa cessione di personale e servizi ‘fuori’: infermieri, oss e asa dovrebbero essere alle dirette dipendenze dell’istituto e non più di terzi, come succede da tempo. Solo così si eviterebbe il ripetersi di guai che incidono in modo negativo su chi è costretto a un tour de force continuo". "Manca persino il materiale – aggiunge Francesco Innocente dell’Usb – infermieri e ausiliari sono arrivati al punto di comprarsi da soli i guanti indispensabili per lavorare".

Barbara Calderola