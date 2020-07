Milano, 4 luglio 2020 - Segnali timidi di ripresa del turismo, almeno in centro. Ad assicurare che qualcosa si muove sono attività in piazza Duomo che hanno intercettato un aumento di viaggiatori stranieri "provenienti dall’Europa" puntualizza un’edicolante; qualcuno non indossa la mascherina. Certo, le scene dell’anno scorso in questo periodo - quando per entrare in Duomo si formava un serpentone chilometrico - sono un pallido ricordo. I numeri parlano chiaro: dal 29 maggio, giorno di riapertura ai visitatori della cattedrale, al 27 giugno gli ingressi per visitare il complesso monumentale del Duomo sono stati 20.305. Se si fa il confronto con lo stesso periodo dell’anno scorso il calo è del 90%. Ma il paragone non è troppo pertinente. Un’estate fa era un altro mondo: Covid-19 e lockdown non significavano nulla. E allora a fare compagnia a francesi, tedeschi e spagnoli c’erano russi, americani, brasiliani. Per questi ultimi Milano rimane ancora un miraggio perché provengono da Paesi extra Ue a cui Bruxelles non ha ancora concesso il via libera alle frontiere. Da loro il virus continua a galoppare.

Anche il Messico è nella “lista nera”. Ma il messicano José Quan, 21enne, è potuto comunque venire sotto la Madonnina, con tre suoi amici, perché è studente universitario in Spagna. Timore del Covid? "Paura ce l’ho come tutti. Ma è importante, indossando tutte le precauzioni, cercare di tornare alla normalità". La città svuotata dall’assalto dei turisti ha anche i suoi pregi: "L’estate è sempre il periodo migliore per viaggiare e con l’assenza della calca si fruiscono meglio monumenti e opere d’arte". Leonardo Zibetti Sganzerla, medico radiologo, a dispetto del nome e cognome non conosce una parola d’italiano: "Il mio bisnonno italiano si era trasferito in Brasile dove sono nato e ho vissuto, prima di andare a lavorare in Francia. Questo è un viaggio soprattutto per riscoprire le mie radici italiane. Dopo Milano andrò a vedere le Cinque Terre, la campagna toscana, Roma, la costiera amalfitana fino alla Sicilia". Un tour di 25 giorni inaugurato nel modo migliore con una visita al Duomo che gli ispira belle parole: "La cattedrale prima ti cattura con la bellezza monumentale, le guglie, le statue. E poi con la sua energia “dentro”, quando cammini fra le navate. Una magnifica esperienza".