Milano, 26 agosto - E' finita in tragedia la vacanza di una 65enne milanese. La donna, Lucia Fucili, è morta annegata nella baia delle Favole. A nulla è valso il pronto intervento del bagnino Antonio Lo Presti, in servizio presso i bagni Segesta, dove si è consumato il dramma. Lo Presti ha raggiunto la turista e l'ha portata a riva dove ha iniziato la respirazione. All'arrivo dei soccorsi la donna era ancora vigile poi però le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte.

La vittima, residente a Milano, si trovava in vacanza con la sorella in Liguria. Secondo quanto ricostruito si era immersa in acqua quando ha iniziato ad avere difficoltà. Alcuni bagnanti hanno notato che qualcosa andava storto e hanno immediatamente lanciato l'allarme ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto anche il personale della Locamare Sestri Levante.