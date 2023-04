Turismo e solidarietà, binomio perfetto grazie al Gruppo Guide

Turismo e solidarietà binomio perfetto grazie all’impegno del Gruppo Guide Cassano, parte dell’incasso per la partecipazione alla Paciada è stata devoluta alla parrocchia di Cassano come contributo ai costi del restauro impegnativo del prezioso drappo settecentesco dell’Immacolata, salvato dalle muffe e dall’umidità che stava minando le preziose trame. L’associazione Gruppo Guide Cassano si prepara ora a una nuova iniziativa legata alla promozione turistica della città. In occasione del cinquantesimo della parrocchia Cristo Risorto, il Gruppo Guide organizza visite guidate alla chiesa con importanti percorsi di arte sacra contemporanea sconosciuta anche per gli stessi cassanesi. Tutto in programma per sabato 6 maggio dalle 16 alla 17.45 e domenica 7 maggio dalle 16.30 alle 17.45. "In queste due ultime settimane - così Piera De Maestri presidente del Gruppo Guide Cassano - abbiamo tirato le somme sul bilancio finale della Paciada 2023 e raccolto spunti per la dodicesima edizione per il prossimo anno. Ci è sembrato quasi un miracolo, ma saldato tutte le spese siamo riusciti a devolvere un buon contributo alla Parrocchia di Cassano". La consegna della somma al parroco don Vittore Bariselli (nella foto con Piera De Maestri, presidente Gruppo Guide Cassano) è avvenuta nei giorni scorsi. Seicento le presenze al giro turistico-gastronomico della città, alla sua undicesima edizione, un richiamo alla conoscenza della storia di Cassano che ancora una volta è stato sold out nei posti disponibili per la passeggiata tra le strade della città, con tappe in luoghi dove sono andate in scena brevi recitazioni teatrali in costume d’epoca che hanno raccontato personaggi legati alla storia di Cassano d’Adda. L’iniziativa mette in evidenza l’impegno dell’associazione del Gruppo Guide Cassano nella promozione turistica con attenzione al recupero dei beni restaurati.

Stefano Dati