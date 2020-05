Milano, 20 maggio 2020 - Musei civici verso la riapertura sotto la Madonnina, dopo questa «settimana test» senza visitatori, per verifiche teciche, decisa da Palazzo Marino. E se da ieri è possibile su prenotazione visitare la splendida casa museo Poldi Pezzoli, per gli altri «pezzi da novanta» della cultura meneghina, dal Museo del ’900 all’Acquario e alla Gam, si dovrà attendere il 26 maggio, stando a quanto previsto dal piano presentato dal Comune e ad oggi ancora attuale. Aperture a scacchiera, in giorni differenti(ad esempio martedì e mercoledì GAM, Museo di Storia Naturale, Museo del Risorgimento, Acquario) mentre Palazzo Reale le riaprirà le sue sale al pubblico a partire dal 28 maggio, dal giovedì alla domenica, con orari che saranno comunicati successivamente e con le mostre che potranno subire ancora qualche variazione.

Sotto osservazione, in questi giorni, resta il «microclima», con una verifica sugli impianti di condizionamento che in taluni spazi potrebbero anche funzionare in assenza di ricircolo (non in tutti), senza creare problemi al patrimonio e con la massima garanzia di sicurezza per i visitatori. Gallerie d’Italia aprirà i suoi spazi il 2 giugno mentre la Pinacoteca a Brera potrebber riaccogliere i visitatori entro due settimane. Stesso discorso per il Cenacolo, dove il Covid-19 ha solo reso ancora più complicato organizzare le visite mentre la Triennale punta al 4 giugno. Anche il Museo della Scienza e tecnologia si sta preparando ad aprire ma non c’è una data ufficiale. Più che altro il problema che si pongono i direttori dei luoghi di cultura è studiare un palinsesto per un turismo di «prossimità», domestico. Sarà difficile per ora «rivedere gli 11,5 milioni di turisti» di cui molti internazionali, del 2019.