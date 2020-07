Andare da Turbigo ad Oleggio, passando per Ravenna. Troppo ubriachi per capire cosa stava succedendo i tre amici turbighesi che sabato scorso invece che prendere la Statale per Oleggio, si sono ritrovati a 350 chilometri di distanza in Romagna. Nessuno sa per quante ore abbiano girato durante la notte per ritrovarsi di mattina a centinaia di chilometri da casa. La polizia stradale li ha fermati sulla strada Statale 309 Romea a Casalborsetti, frazione del Comune di Ravenna. Il guidatore, un 58enne di Turbigo, aveva con sè diverse bottiglie di vino ed un tasso alcolemico pari a 2.24, oltre quattro volte il massimo consentito dalla legge. Per lui sono scattati denuncia per guida in stato d’ebbrezza, ritiro della patente e sequestro amministrativo del mezzo. I tre amici sono rientrati in Lombardia in treno. Ch.S.

© Riproduzione riservata