Tuffi proibiti lungo l’Adda Il sindaco di Cassano al prefetto "Serve l’aiuto dell’esercito"

di Barbara Calderola

"Non tuffatevi, rischiate la vita". Coro unanime dei Comuni dell’Adda per scongiurare la piaga che ogni estate affligge la stecca fluviale: il caldo africano fa temere il peggio e questo è il primo weekend di vacanzieri low-cost che prendono d’assalto le rive di casa. I carabinieri di Pioltello presidiano le spiagge, da Trezzo a Cassano, protagoniste delle gite domenicali. Ordinanze in vigore ovunque vietano l’ingresso in acqua, ma l’area è da bollino nero: oggi si attende il pienone e con i grandi numeri e la colonnina di mercurio in salita i timori si moltiplicano. In agguato ci sono i mulinelli nascosti da una superficie in apparenza placida, ma che possono trasformarsi in trappola mortale. Una ventina gli annegati negli ultimi anni, quasi tutti extracomunitari, lungo l’intero alveo fra hinterland e Brianza. "Nonostante il divieto assoluto di balneazione e i cartelli multilingue sparsi dappertutto il pericolo è concreto - dice Fabio Colombo, primo cittadino di Cassano -. Non possiamo affidarci solo alle pattuglie, serve senso di responsabilità. Per questo chiedo a tutti di non fare colpi di testa che possono costare cari". Da tempo le Amministrazioni combattono le bravate che tante volte sono finite in lutto. Eppure c’è chi si butta già dal trampolino di roccia sul Naviglio a Concesa e dal Pecchio, a Cassano. "Le acrobazie in questi punti sono all’ordine del giorno". Un gioco con la morte che "mette i brividi". Chi vive qui per tradizione familiare conosce a memoria le insidie dell’Adda, "chi viene da fuori, no". "Per questo - spiega Colombo - chiedo a tutti prudenza: correnti e temperature fredde non lasciano scampo". "Una congestione, un malore sono sempre in agguato. Abbiamo visto troppi drammi in questi anni. Vite spezzate in un giorno di festa. Leggerezze frutto della convinzione che tanto a me non può succedere. Ma non è così". A farne le spese sono quasi sempre stranieri che si concedono un po’ di relax dopo una settimana di lavoro.