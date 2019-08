Milano, 10 agosto 2019 - Un ragazzino milanese di 13 anni in vacanza all’ Elba con la famiglia è stato trasferito in codice rosso all’ospedale pediatrico «Meyer» di Firenze per un grave trauma spinale, - pare con perdita temporanea della sensibilità degli arti inferiori - riportato in un tuffo in una piscina gonfiabile posizionata all’interno di un campeggio.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio poco dopo le 16.30 a Lido di Capoliveri. Da una prima ricostruzione pare che il 13enne abbia cercato di tuffarsi nella piscina da un piccolo trampolino. Qualcosa però è andato storto e, nell’entrata in acqua, ha picchiato con violenza la testa sul fondo procurandosi il forte trauma spinale. Scattato l’allarme dato dai presenti, sul posto sono subito accorsi i volontari della pubblica assistenza di Capoliveri. Valutata la situazione è stato subito richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasferire il ragazzino in un un centro specializzato.