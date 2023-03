Truffatori in azione "Denunciate subito"

Identificati i responsabili di un tentato furto in auto e una tentata truffa dello specchietto grazie alle immagini delle telecamere. Ma non basta per assicurare alla giustizia i responsabili e il comandante della polizia locale Stefano Palmeri spiega: "Invito le vittime di reato a presentare sempre denuncia o querela perché, a seguito della riforma Cartabia, molti reati sono diventati procedibili a querela. L’invito è anche di provvedere nel più breve tempo possibile al fine di poter acquisire eventuali filmati che dopo 7 giorni vengono eliminati dai server". È successo nei giorni scori. Al comando della polizia locale si è presentato un cittadino che ha denunciato il tentativo di furto ai danni della sua auto, in via Pascoli, proprio davanti alla sua attività commerciale, intorno alle 21.30. Per fortuna richiamato dall’antifurto è uscito di corsa e ha messo in fuga tre malviventi che avevano rotto il deflettore posteriore. Gli agenti, visionando le telecamere della videosorveglianza comunale e acquisendo quelli delle telecamere dei privati della zona, sono riusciti a ricostruire tutta la scena e risalire all’identità del proprietario del veicolo, una famiglia di etnia sinti. Convocata la proprietaria al comando è stata indagata in stato di libertà per favoreggiamento personale mentre il fratello denunciato per tentato furto aggravato. Qualche giorno prima, invece, le indagini sulla tentata truffa dello specchietto in via Europa, si è conclusa con l’identificazione della ragazza responsabile, ma il cittadino vittima dell’accaduto non ha presentato querela e quindi la polizia locale non ha potuto procedere con la denuncia.

Roberta Rampini