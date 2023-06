Truffatore di 22 anni incastrato dal pool della Procura

Le vittime, anziane, ricevevano insistenti telefonate da sedicenti avvocati o appartenenti alle forze dell’ordine, che le convincevano a raccogliere e a consegnare denaro e gioielli, "necessari per garantire la scarcerazione di un parente stretto coinvolto in un incidente stradale". Così credevano. Ora un ventiduenne con precedenti, accusato di aver commesso due truffe nel Comune di Milano ai danni di persone anziane, è stato arrestato. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nel Comune di Napoli, dove risiede. Non si limitava a chiedere denaro: sempre al telefono, alle vittime venivano fatte ascoltare le richieste di aiuto di una persona che fingeva di essere il parente in difficoltà. A inchiodarlo, il “Pool Anti Truffe” della Procura di Milano, composto da personale della polizia di Stato e della polizia locale coordinati da magistrati del IV Dipartimento. Fondamentali la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e l’analisi del traffico telefonico.