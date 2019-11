Milano, 12 novembre 2019 - Ancora truffe agli anziani e non. Stavolta, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini italiani, nonno e nipote di 59 e 18 anni. Mercoledì scorso gli agenti del commissariato Comasina li hanno sorpresi all'uscita dell'appartamento di un signore al quale avevano fatto pagare oltre 100 euro per la verifica dell'impianto. I finti idraulici, entrambi con precedenti, rilasciavano, secondo l'accusa, fatture false intestate a ditte inesistenti con partite Iva che non era possibile rintracciare. A seconda della necessità chiedevano dai 100 ai 300 euro.

L'indagine 'Boiler' è iniziata a settembre, quando una donna ha scoperto che i due non avevano operato alcun intervento alla propria caldaia, che due giorni dopo la loro visita continuava a non funzionare. Ha quindi chiamato un altro tecnico che le ha risolto il problema spingendola a denunciare alla polizia l'episodio. La donna ha spiegato agli investigatori che aveva contattato i primi due "professionisti" grazie a un numero di cellulare trovato su un sito internet. Così, i poliziotti si sono concentrati proprio su quei siti e ne hanno trovati altri tre: su tutte le pagine web erano stati messi loghi di due importanti aziende - chiaramente all'oscuro di tutto - per convincere i futuri clienti che gli idraulici fossero esperti e "riconosciuti" anche dalle società che producono quelle stesse caldaie.

A quel punto gli investigatori hanno rintracciato i webmaster che avevano realizzato il sito Internet. Questi ultimi, totalmente estranei alla vicenda, hanno spiegato di non essere stati neppure pagati dalla coppia e hanno fornito tutte le indicazioni per rintracciarla. E' subito scattato un lavoro di individuazione e poi pedinamento, concluso mercoledì in via Canonica. I poliziotti hanno trovato il loro blocchetto di ricevute degli interventi svolti, al momento si stanno verificando almeno 300 casi in un solo anno.