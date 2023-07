"Truffa a Milano: 10.200 euro sottratti a una donna di 67 anni"

"Mamma, ho avuto un incidente. Mi servono soldi per risolvere problemi legali. Consegnali a un mio amico che sta arrivando a casa tua". Con questo escamotage, lo scorso mercoledì due uomini sono riusciti a farsi consegnare da una donna di 67 anni 10.200 euro in via Montemartini in zona Corvetto. Ma a controllarli c’erano i poliziotti della 6^ Sezione della Squadra Mobile, Contrasto al crimine diffuso, che li hanno arrestati con l’accusa di truffa aggravata in concorso: sono due italiani di 24 e 42 anni, quest’ultimo con precedenti per di stupefacenti.

Gli agenti li hanno notati alle 13, passando in piazzale Gabrio Rosa. In particolare, ad attirare la loro attenzione è stato un ragazzo che, guardandosi attorno, scendeva dal lato passeggero di un’auto parcheggiata, indossando velocemente una mascherina chirurgica e dirigendosi verso un condominio della vicina via Montemartini. Il conducente, intanto, iniziava una telefonata mentre il giovane sceso poco prima aveva attivato il suo smartphone prima di entrare nel palazzo. Dopo alcuni minuti, appostati, gli agenti hanno visto uscire quel ragazzo che, sempre con la mascherina sul viso, con passo veloce risaliva in macchina portando con sé un borsello. A quel punto i poliziotti hanno fermato i due scoprendo che avevano appena messo a segno una truffa col metodo del “falso incidente al figlio” ai danni di una donna residente in quel condominio. Il ventiquattrenne aveva addosso 10.200 euro in contanti appena ricevuti dalla vittima di 67 anni che è stata subito raggiunta dai poliziotti. Ancora frastornata e incredula, ha confermato di essere stata contattata telefonicamente da un uomo che, dopo averla convinta di essere suo figlio, la pressava ripetendole di avere urgente bisogno di denaro. La donna ha quindi consegnato i soldi all’uomo che si era spacciato per un amico fidato del figlio. La sessantasettenne ha riavuto indietro i soldi che le erano stati sottratti. Rincuorata dagli agenti e poi dai familiari, ha sporto denuncia in Questura.

I due arrestati, dopo il giudizio per direttissima, sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di dimora a Napoli con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

M.V.